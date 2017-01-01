ЕК хочет создать черный список налоговых гаваней

Еврокомиссия выступает за создание и публикацию черного списка налоговых гаваней в мире до конца текущего года. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает Прайм.

В апреле прошлого года Московиси заявлял, что шокирован сведениями, просочившимися с так называемыми «панамскими бумагами», и что ЕС необходимо в течение полугода составить общий черный список налоговых гаваней и быть готовым наложить на них ограничительные меры.

В понедельник он напомнил, что Еврокомиссия ранее предложила создание такого списка, этот вопрос обсуждается в ЕС.

«Настало время, чтобы мы опубликовали черный список налоговых гаваней... Я желаю, чтобы этот список был опубликован быстро - до конца 2017 года. Я также хочу, чтобы этот список заслуживал доверия», - сказал Московиси.