Определен самый дорогой в мире город для иностранцев

Город-государство Сингапур назвали самым дорогим для иностранцев мегаполисом мира. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщается в докладе аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU).

В докладе для сравнения стоимости жизни была рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду, товары для дома, косметику, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов.

Отмечается, что в десятке самых дорогих городов мира оказались преимущественно азиатские мегаполисы.

Сингапур занимает первое место четвертый год подряд.

Второе место досталось Гонконгу, третье у швейцарского Цюриха, замыкают пятерку японские Токио и Осака. Единственным городом Еврозоны в списке оказался Париж, который поделил десятое место со столицей Дании Копенгагеном.

В Сингапуре самая дорогая одежда и автомобили, утверждают специалисты EIU. Стоимость продовольствия там сравнима с китайским Шанхаем. Однако по ценам на товары для дома и гигиены, а также услуги обслуживающего персонала город-государство является относительно дешевым местом для жизни.