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Спецназ Германии обезвредил мужчину, взявшего в заложники чиновницу

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Спецназ полиции ФРГ захватил 28-летнего мужчину, который захватил в заложницы сотрудницу отдела по делам молодежи в немецком городе Пфаффенгофен-на-Ильме. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает Bild.

Женщина получила два ножевых ранения руки, когда пыталась убежать от преступника.

Спустя пять часов после захвата заложника спецназовцы провели спецоперацию и обезвредили злоумышленника с помощью электрошокера. Он доставлен в полицию.

Задержанного зовут Игорь Б., он уроженец Казахстана.

По предварительным данным, мотивом нападения могло быть недовольство решением о передаче его дочери на воспитание в приемную семью.

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