В новом офшорном скандале засветилась Apple

Американская компания Apple оказалась фигурантом масштабного журналистского расследования офшорных счетов под названием Paradise Papers. Об этом сообщает ВВС.

Выяснилось, что благодаря некоторым особенностям законодательства в офшорах компания несколько лет подряд не платила миллиарды налогов.

В частности,

до 2014 года Apple использовала лазейку в налоговом законодательстве США и Ирландии, известную как double Irish.

Это известная в США схема оптимизации налоговых обязательств с помощью использования двух ирландских и одной голландской компаний.

Она позволила Apple постоянно осуществлять продажи за пределами Северной и Южной Америки - а сейчас это около 55% дохода компании - через ирландские «дочки», которые фактически были офшорами, благодаря чему они не платили никаких налогов.

Отмечается, что Apple могла бы платить ирландский корпоративный налог в размере 12,5% или ставку США в 35%, но разработанная схема помогла ей снизить ставку налога на прибыль за пределами США настолько, что

ее иностранные налоговые платежи редко составляли более 5% ее зарубежных прибылей, а потом вообще опустились ниже 2%.

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также ряд мировых компаний.