Последствия ливней латгальские крестьяне будут ощущать еще долго

Последствия проливных дождей этого года латгальские крестьяне будут ощущать еще несколько лет, подчеркнула в интервью агентству ЛETA председатель Прейльской краевой думы Марута Пливда.

В Прейльском крае, который, хотя и пострадал не так сильно, как, например, Балтинавский и Карсавский край, наводнения нанесли муниципальным дорогам и инфраструктуре значительные убытки - в размере 120 тыс. евро. Местные крестьяне тоже сильно пострадали от ливней.

«В самом тяжелом положении оказались крестьяне. Если сначала прогнозировался более хороший урожай, чем в предыдущие годы, то с его уборкой крестьяне мучаются до сих пор. Все еще есть места, где собрать урожай невозможно. Уже ясно, что неубранными останутся по меньшей мере 20-30% посевов. Большая часть обмолоченного зерна тоже годится только для животноводства», - рассказала Пливда.