Почему исскуственная вагина стала причиной эвакуации Таллиннского аэропорта?

В субботу, 4 ноября, в ходе рутинного осмотра багажа в Таллиннском аэропорту в одном из чемоданов был обнаружен подозрительный предмет. На место вызвали полицию и саперов, а сам аэропорт эвакуировали...

Подозрительный чемодан обнаружили около 10.46. Как сообщила пресс-служба полиции, бомбовой угрозы объявлено не было, но оставленный без присмотра чемодан решили проверить. Немного позже прибывшие на место происшествия саперы установили, что в чемодане оказалась предназначенная для мужчин секс-игрушка.

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Старший пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк отмечает, что это стандартная процедура при обнаружении подозрительного предмета в ходе сканирования багажа.

«Служба безопасности действовала в интересах людей и согласно правилам. С владельцем багажа связались, но на установление того, что это был за предмет, ушло время», - отмечает Куйк и добавляет, что

за несколько лет в должности он не припоминает подобных случаев.

На вопрос о том, использовались ли ранее в Эстонии секс-игрушки для перевозки запрещенных веществ, он также ответил отрицательно.

Пресс-секретарь охранной фирмы G4S, которая осуществляет контроль в Таллиннском аэропорту, Реймо Рая отмечает, что вопросы в ходе проверки багажа могут возникнуть к электротехнике и предметам органического характера. К последним относятся продукты питания и жидкости.