Вспышка нового вируса: коэффициент смертности 88%, передается через все, лекарств от него пока нет

Это смертельный вирус Марбург, предупреждает The Daily Mail, который убивает до 88% инфицированных, что делает его одним из самых опасных вирусов в природе. Не смотря на то, что на данный момент в Уганде пострадали только пять человек, международные эксперты уже встревожены, ведь вспышка перерастет в настоящую эпидемию, если упустить момент по распространению эпидемии.

Вирус Марбург похож на вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку и убивший в 2014-2015 годах около 11000 человек. Впервые о вирусе Марбург заговорили в 1967 году, когда работники одной исследовательской лаборатории в Германии заразились от обезьян. Вирус передается с укусами летучих мышей и обезьян, однако он может распространяться и среди людей через сперму и кровь.

Outbreak of a deadly virus 'similar to Ebola' has broken out in Uganda as 5 cases have now been reported and officials warn ther

Также известны случаи инфицирования после контакта с зараженной одеждой, постельным бельем. Вирус провоцирует сильное кровотечение, лихорадку, квоту, приступы диареи. Инкубационный период составляет 21 день, и лекарства от вируса нет.

Как сообщал Русский TVNET, первый случай был подтвержден 17 октября, когда в местной больнице скончалась 50-летняя женщина. У нее на протяжении нескольких дней наблюдалась высокая температура с кровотечением, рвотой и диареей. Тремя днями ранее от аналогичных симптомов скончался ее брат.

«ВОЗ выделила 500 тысяч долларов из своего чрезвычайного фонда на финансирование мер по предупреждению распространения инфекции»,

– добавили в ООН.

Специалисты организации оказывают консультативную и экспертную поддержку минздраву Уганды. Кроме того, ведется наблюдение за лицами, контактировавшими с больными.

По словам представителя ВОЗ, Уганда в прошлом успешно справлялась со вспышками Эболы и лихорадки Марбурга. Но для того, чтобы остановить эту заразную болезнь,