Эстония сообщает о задержании агента ФСБ России: подозрение крайне серьезно

На прошедших выходных сотрудники Полиции безопасности (КаПо) на Нарвском пограничном пункте задержали направлявшегося в Россию мужчину, который, согласно подозрению, является агентом ФСБ.

В понедельник, 6 ноября, Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора дал разрешение на арест гражданина Российской Федерации.

Он подозревается в направленной против Эстонской Республики ненасильственной деятельности в качестве агента ФСБ и в подготовке киберпреступления (статьи 233 и 2161 Пенитенциарного кодекса). Мишенью его антигосударственной деятельности были эстонские госучреждения.

По словам ведущей это дело госпрокурора Инны Омблер, подозрение в антигосударственной деятельности крайне серьезно. «Направленная против Эстонской Республики деятельность в качестве агента спецслужб иностранного государства - несомненно, тяжкое преступление. Мы выясним как можно скорее все связанные с этим обстоятельства, - заявила Омблер. - Пока, не раскрывая подробностей, можем сказать, что удалось избежать серьезного ущерба».

Возбуждено уголовное дело, расследование ведет Полиция безопасности под руководством Госпрокуратуры Эстонии.