За последние пять лет Россия нарастила присутствие группировок с высокоточным оружием на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Достигнутый потенциал высокоточного оружия позволил нарастить группировки средств его применения в стратегически важных районах - на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях. Они обеспечивают контроль морского и воздушного пространства», - заявил В.Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

Он подчеркнул, что «основу группировок составляют корабли с крылатыми ракетами «Калибр», современные береговые ракетные комплексы «Бастион» и системы противовоздушной обороны С-400».

По словам В.Герасимова, в перспективе «набранная динамика развития высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет позволят перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу».