Раскрыта схема, по которой компания Apple уходила от огромных налогов (видео)

Новая скандальная утечка сведений об офшорных финансовых операциях с участием политиков и знаменитостей со всего мира, названная в прессе «Райским досье», показала схемы ухода американской компании Apple от налогов. Об этом сообщают ВВС, The New York Times и The Guardian.

Под «Райским досье» имеется в виду выложенный в открытый доступ международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) архив из 13,4 млн документов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Расследование, в котором принимали участие 382 журналиста из 67 стран, раскрыло финансовые вложения многих мировых знаменитостей на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других «райских офшорах».

Paradise Papers: Apple's secret tax bolthole revealed

Как выяснилось из обнародованных документов, для создания схемы ухода от налогов Apple наняла Appleby, занимающуюся регистрацией офшоров. В итоге две дочерние компании Apple - Apple Sales International и Apple Operations International - стали налоговыми резидентами крупнейшего из Нормандских островов Джерси, находящегося под юрисдикцией Великобритании, а третья «дочка» компании была зарегистрирована в Ирландии.

Выступая в мае 2013 года перед сенатом США, исполнительный директор Apple Тим Кук заявил, что компания платит в США все налоги, которые обязана платить. Он подчеркнул, что корпорация не прибегает ни к каким уловкам для ухода от налогов. Однако после проведенного расследования комитет сената обнаружил, что компания избегала налогов на десятки миллиардов долларов, перекладывая прибыль на ирландские дочерние компании.

По прежним законам компании в Ирландии не платили налог на прибыль, если могли доказать, что они не относятся конкретно ни к одной стране. Позже, под международным давлением, власти Ирландии стали требовать, чтобы компании числились налоговым резидентом в какой-либо стране, отмечает TJournal.

«Райский архив» вскрыл новую схему ухода Apple от налогов

Компаниям, зарегистрировавшимся налоговым резидентом в офшоре до конца 2014 года, разрешили продолжать вести бизнес по прежним правилам до 2020 года. Как выяснилось из «Райского архива», буквально за два месяца до закрытия «окна на передышку» Apple наняла Appleby для создания схемы ухода от налогов.

After a Tax Crackdown, Apple Found a New Shelter for Its Profits

По данным NYT, власти Ирландии позволяют Apple ежегодно получать налоговый вычет в обмен на покупку компанией объектов интеллектуальной собственности в виде торговых марок или патентов. Это происходит в расчете миллиард долларов налогового вычета на 15 миллиардов долларов приобретенных прав.

По оценке одного из экспертов, изучавшего документы Appleby, филиал Apple в Ирландии приобрел таких прав примерно на 200 миллиардов долларов. Благодаря этому Apple получала примерно 13 миллиардов долларов налогового вычета в Ирландии каждый год. В частности, в 2014 - 2016 годах корпорация заплатила ирландским властям налогов в 1,5 миллиарда долларов по ставке 2,5%. Если сравнить с налогом на прибыль в США (35%), выгоды очевидны.

Apple secretly moved parts of empire to Jersey after row over tax affairs

5 ноября ICIJ вместе с почти 100 СМИ из разных стран мира опубликовал расследование об офшорах юридической компании Appleby с Бермудских островов. Эксперты установили тайные финансовые операции в интересах 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву Елизавету II. Среди фигурантов списка - лидер U2 Боно, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а также россияне - жена вице-премьера РФ Игоря Шувалова Ольга, однокурсник Владимира Путина, один из самых влиятельных российских адвокатов Николай Егоров, единоросс и родственник Олега Дерипаски депутат Алексей Езубов, а также миллиардер Алишер Усманов.





