Парламент Шотландии эвакуировали из-за письма с «белым порошком»

В здании парламента Шотландии объявлена эвакуация. В заявлении, распространенном пресс-службой парламента, говорится, что причиной эвакуации стало некое «происшествие», без уточнения подробностей.

Корреспондент BBC News, в свою очередь, сообщил, что эвакуация была объявлена из-за письма с «белым порошком», присланного депутату.

На месте происшествия, как сообщается, работают сотрудники правоохранительных органов.