В России считают, что в Крыму теперь достаточно войск

ВКрыму создана самодостаточная группировка войск, которая включает в себя базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», — сказал Герасимов.

Он добавил, что за пять лет в так называемом Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", — добавил Герасимов.