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Министр правительства Уэльса потерял должность и покончил с собой после обвинений со стороны женщин

Meduza.io
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Фото: Скриншот видео

Министр правительства Уэльса Карл Сарджент найден мертвым у себя дома в валлийском городе Коннах Куэй. BBC News сообщает, что он совершил самоубийство.

3 ноября Сарджент лишился должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. В чем именно они заключаются, неизвестно. Сарджент говорил, что ему самому не раскрыли никаких подробностей.

Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми обвинениями против него было начато внутрипартийное расследование.

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