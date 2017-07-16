Куба глазами латвийца: валюта для туристов, война с банкоматом, «золотые» sms

Даже самого «прокаченного», непредубежденного путешественника Куба может несколько удивить - «штраф» за обмен долларов, система двух валют, особенности коммуникации с местными и некоторые нюансы, о которых упорно молчат даже самые популярные туристические форумы. Я провела на Острове свободы 10 дней и хочу поделиться своими рекомендациями и наблюдениями.

Спустя несколько дней после возвращения из поездки на Кубу я наткнулась на запись московского «тревел-блогера», которая возмущалась: мол, что за страна такая, и интернета нет, и воду из под крана пить нельзя, и грязно везде, и валюты две, и такси из аэропорта дорогое, и доллары менять не выгодно, и продуктов в магазинах нет... И это действительно так! Однако парадокс заключается в том, что узнать все это можно за несколько минут, вбив в поисковую систему словосочетание «Отдых на Кубе, описание».

Уже на пятой минуте изучения туристических форумов вы сможете понять, стоит ли вам отправляться в такое дальнее путешествие, потому что выражение «Красота в глазах смотрящего» применительно к Кубе как нельзя лучше.

Я решил полететь на Кубу. Что дальше?

Мой первый и самый главный совет - никогда не летите на Кубу в составе организованной туристической группы. Так вы никогда не увидите настоящей жизни и колорита этой удивительной страны.

Для того, чтобы оказаться на Острове свободы, покупки билета и резервации гостиницы недостаточно - необходимо оформить туристическую карту Tarjeta del turista, которая выполняет функцию визы и миграционной декларации одновременно. В паспорт она не вклеивается, её необходимо предъявить при регистрации на рейс и при прохождении кубинской таможни. Для оформления Tarjeta del turista обратитесь в одну из многочисленных турфирм - её изготовление обойдется вам в 50 евро и несколько минут ожидания.

Из Риги до Кубы долететь удобней всего либо с пересадкой в европейских аэропортах, либо через Москву. Рассчитывайте, что даже при удобных коротких «стыковках» в аэропорту дорога до острова свободы займет как минимум 16 часов.

Деньги, банкоматы, карточки

Несмотря на то, что кубинские власти ещё в 2013 году одобрили план ликвидации двухвалютной системы, сегодня в стране до сих пор две валюты - обычное песо (CUP) и конвертируемое песо (CUC). CUC обменивается по курсу в один доллар, тогда как CUP стоит в 25 раз меньше. CUP на острове - «валюта местных», в которой выплачиваются зарплаты, в этом песо номинированы цены на кубинские товары. CUP является «туристической валютой».

FOTO: Caro / Scanpix

Приобрести «валюты местных» туристу не удастся, поэтому будьте морально готовы к тому, что за все вы платите в 25 раз больше, чем местные.

Смириться с такой «несправедливостью» можно достаточно быстро - достаточно узнать, что средняя зарплата на Кубе составляет примерно 15-20 долларов месяц.

Единственная валюта, с которой стоит приезжать на Кубу - евро. Ни в коем случае не вздумайте приезжать на Остров свободы с долларами - при обмене долларов на куки взимается «штраф» в размере 10% от суммы. Про безналичный расчет на Кубе можно забыть, правда, в случае необходимости, наличные деньги можно снять в банкоматах, которые в крупных городах можно встретить достаточно часто.

И теперь, внимание, совет, как говорится, iz dzīves, - не слушайте советы из русскоязычных туристических форумов, где все единогласно советуют не менять наличные в «обменниках» (все пункты обмена валют на Кубе официальные, носят название Cadeca), а снимать их с банковской карты. После того, как банкомат «выплюнул» мою банковскую карточку, не выдав ни кука, из длительной переписки с представителем моего банка посредством электронных сообщений (а интернет и роуминг на Кубе - отдельная история!), мне удалось выяснить -

в целях финансовой безопасности клиентов некоторые банки ввели ограничения на объем снятия наличных денег за границей в банкоматах, которые считывают не чип-карты, а её магнитную полосу. В случае со Swedbank максимальная сумма снятия наличных - 200 евро в день.

Также важно учитывать, что на Кубе не принимают карточки, выданные американскими банками.

Я в аэропорту. Что дальше?

И вот, вы в аэропорту Хосе Марти. За плечами таможенный контроль, получение багажа, обмен валюты. Вы набрали полную грудь воздуха Острова свободы и планируете добраться до столицы. Выбирать не приходится, единственный вариант - такси. Стандартная стоимость поездки из аэропорта до любой точки в черте города - около 25 куков, однако можно сторговаться и на 20. Я нашла попутчика - фотографа из России, с которым мы разделили поездку на «Ладе» - каждый заплатил лишь по 10 куков.

Airport transfers don't get better than this. #havanaclub #iminGTA A post shared by Paddy Kennedy (@paddykw) on Oct 31, 2017 at 4:35am PDT

Где остановиться?

Забудьте про отели! Конечно, в столице Кубы есть много очень достойных вариантов, однако, остановившись в них, вы никогда не почувствуете атмосферу и настроение страны! Останавливайтесь в Casa Particular - за 20-30 куков можно арендовать очень приличную отдельную комнатку с собственной ванной комнатой или даже квартиру - с кондиционером, полотенцами, телевизором.

FOTO: momo / Flickr

Найти «касу» можно либо самостоятельно, прогуливаясь по улицам и заходя во все дома с заветной табличкой, либо спросить о доступном жилье у таксиста или уличного зазывалы, коих на улицах старого города пруд пруди.

Я резервировала «касу» заранее - через сервис Airbnb. Жилье полностью соответствовало описанию. Единственным недоразумением, о чём также как и в случае с банкоматами упорно молчали все прочитанные накануне поездки туристические форумы - в моей «касе» розетки были американского стандарта (под вилку с плоскими штекерами) напряжением 110В, поэтому мне срочно пришлось искать переходник - благо, магазинов электроники здесь достаточно.

Роуминг: «Ваш счёт за октябрь - 92 евро»

Не будьте как я - отключайте мобильный интернет в телефоне.

Ведь даже в роумнинге приложения незаметно для владельца смартфона могут использовать передачу данных для обновления и т.д. Я вспомнила об этом лишь совсем недавно - когда получила счёт от мобильного оператора в размере 92 евро.

Если ваша работа или образ жизни не позволяет вам находится длительное время «вне зоны доступа», имейте ввиду - звонки с Острова свободы в Латвию стоят 3 евро 67 центов за минуту, а смс - 1 евро 1 цент. За минуту входящего вызова придётся заплатить 1 евро 95 центов, за каждый использованный в роуминге мегабайт - 8 евро 47 центов.

Интернет - по карточкам

Если еще несколько лет назад об интернете на Кубе можно было только мечтать, то сегодня он вполне доступен. Разумеется, небесплатно.

Выход во «всемирную паутину» стоит 1,5 кука за один час. Точки доступа wifi есть в лобби барах дорогих гостиниц и некоторых общественных парках.

Понять, что вы у цели легко - толпа людей, сидящих уткнувшись в мобильные телефоны и планшеты, видна издалека.

Здесь же ходят перекупщики, предлагая приобрести 1 час интернета за 3 кука. Для того же, чтобы приобрести карточки по официальному курсу, отправляйтесь в центр Etecsa. Не забудьте взять с собой паспорт. После обеда карточки, как правило, раскупают, поэтому для того, чтобы не выйти из офиса с пустыми руками, лучше отправляйтесь туда с утра.

Кстати, даже работники офисов, банков и представители полиции в большинстве своем совершенно не говорят по-английски. Без хотя бы минимальных знаний испанского языка на Острове свободы вам будет очень туго.

Если вы не испытываете тягу к изучению иностранных языков, установите на свой телефон оффлайн-переводчик (на всякий случай - google translate не работает без подключения к интернету!), он очень пригодится, когда вам придется объяснять в магазине, что вы хотите воду без газа, или при общении с прохожими, если вдруг вы заблудитесь и будете пытаться найти дорогу до места вашего ночлега.

Где поесть?

«Сходить в магазин, закупиться продуктами и приготовить еду в апартаментах самостоятельно для того, чтобы сэкономить» - это не про Кубу.

В магазинах здесь дефицит, а мясо, продающиеся в местных лавках без морозильных камер, покажется вам совершенно непривлекательным. Если вы остановились в «касе», хозяйка дома наверняка приготовит вам завтрак за небольшую доплату - местные едят бобы, рис, сендвичи, пью сок гуавы.

Для туристов здесь доступны и деликатесы - в ресторанах сравнительно недорого можно попробовать хвосты лобстера, осьминогов, креветки и другие морепродукты. Несмотря на то, что официально ловить рыбу здесь нельзя, на набережной Малекон день и ночь можно встретить рыбаков с удочками.

Отправляясь в заведение общепита в Гавне обязательно изучайте меню, даже в случае, если вы неоднократно там были и знаете, чем хотите поужинать - так вы минимализируете вероятность того, что счет, выписанный вам после трапезы будет отличаться от ваших предварительных расчетов.

Огромную тарелку с хвостами лобстеров, филе рыбы, и жаренными осьминогами и два коктейля «куба либре» обойдутся вам в 30 куков в ресторане, который имеет высокий рейтинг на Tripadvisor. Кстати, Гавана, это именно тот случай, когда стоит доверится рейтингам и рекомендациям - насколько нам было вкусно в местах, чьи адреса я еще будучи в Латвии выписала на листочек, настолько нас разочаровали места, в которые мы зашли наобум.

О «явках и паролях», а также обязательных местах для посещения в Гаване читайте в следующих публикациях Русского TVNET.