Business Insider назвал самые богатые в мире пары

Авторы издания Business Insider составили рейтинг самых богатых пар мира. На первом месте оказались Джефф и Маккензи Безос, состояние которых оценили в 94,4 миллиарда долларов.

Джефф Безос является главой интернет-компании Amazon. На Маккензи он женат уже 24 года. Когда-то они вместе работали в одном инвестиционном предприятии, после чего уволились и основали Amazon.

Вторую строчку в рейтинге занимают Билл и Мелинда Гейтс, владеющие 89,6 миллиардами долларов. Известно, что они могли бы похвалиться и куда более существенной суммой, однако супруги много финансовых средств тратят на благотворительность. В браке Билл и Мелинда находятся уже 23 года.

На третьем месте находятся Марк Цукерберг и Присцилла Чан, которые поженились в 2012 году. Присцилла являлась давней подругой основателя Facebook, до того, как они начали встречаться. В настоящее время супруги имеют состояние в 74,2 миллиарда долларов.