Геннадий Зюганов заявил об участии в выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала заявил, что будет участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. Его предвыборной программой будет «10 шагов к достойной жизни», сообщает газета «Ведомости».

По словам Зюганова, его кандидатуру выдвинули региональные отделения партии. Раскола, как заявил коммунист, в рядах региональных организаций не было, все отделения поддержали именно его кандидатуру.

Вместе с тем, как сообщает «Интерфакс», Зюганов, несмотря на то что все региональные отделения поддержали его кандидатуру, сказал, что окончательное решение примет съезд КПРФ. Он заверил, что к выборам в партии относятся «очень серьезно».

«У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни«. И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже», - цитирует «Коммерсант» слова Зюганова по поводу предвыборной программы.

То, что Зюганов, пошел на выборы не стало сенсацией. Сенсацией был бы его отказ от участия в выборах - вообще или в пользу другого кандидата, пусть и от КПРФ, сказал «Ведомостям» политолог Федор Крашенниников. К сожалению, на такие смелые шаги ни Зюганов ни его партия не способны, отметил он.

Ранее о планах пойти на выборы заявили сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционный политик Алексей Навальный. В выборах планируют участвовать - журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

Президент Владимир Путин еще не комментировал возможное выдвижение собственной кандидатуры. Выборы президента РФ будут проходить 18 марта 2018 года. Зюганов баллотировался на пост президента уже четыре раза - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.





