Еврокомиссия хочет к 2030 году сократить выхлопы авто на 30%

Автоконцернам предпишут снизить выбросы углекислого газа на 15% к 2025 году и на 30% - к 2030-му. Штрафов за нарушение не предусмотрено, квот на электромобили не будет, пишет еженедельник Handelsblatt.

Еврокомиссия намерена обязать автопроизводителей снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на новых моделях на 30 процентов к 2030 году. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает немецкий еженедельник Handelsblatt со ссылкой на источники.

В качестве промежуточного этапа предусмотрено снижение вредных выбросов на 15 процентов в 2025 году. Оба показателя будут рассчитываться на основании показателя 2021 года, когда вступит в силу Парижское соглашение по климату.

От концернов не будут требовать жесткого соблюдения этих норм, если к 2025 году 15% (а к 2030-му - 30%) автомобилей их модельного ряда будут выбрасывать менее 50 граммов углекислого газа на один километр. В то же время денежных штрафов за нарушение предписаний не предусмотрено, отмечает Handelsblatt. Еврокомиссия также не собирается вводить квоту на электромобили, пишет издание.

Инициативу должны одобрить уже 8 ноября

По данным газеты, соответствующее предложение будет одобрено уже в среду, 8 ноября. В Еврокомиссии в ответ на запрос журналистов заявили, что «показатели обсуждаются, ничего еще не подписано».

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Представители 195 государств, в частности, договорились сокращать выбросы в атмосферу, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого столетия в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи, а в идеальном случае - в пределах полутора градусов.