Таллинн стал серебряным призером конкурса инновационных столиц Европы

Во вторник в Лиссабоне в рамках одной из крупнейших в мире технологических конференций «Web Summit» объявлены победители конкурса инновационных городов Европы. Таллинн вместе с Тель-Авивом занял второе место после Парижа и удостоен специальной премии в 100 тысяч евро на расширение инновационной деятельности.

В отношении победителя - Парижа, получившего премию в миллион евро, отмечены инновационный подход в самых разных областях городской жизни, а также вовлечение самых широких слоев населения, вплоть до детей, в осовременивание города.

Как отметил и.о. мэра Таллинна Таави Аас, призовое место на таком конкурсе стало хорошим сюрпризом, тем более, что конкурс был очень представительным. Итоги конкурса будут способствовать повышению конкурентоспособности Таллинна в международном масштабе, его привлекательности как для своих, так и зарубежных талантов. Аас сообщил, что 100 тысяч евро премии предполагается использовать для поддержки в реализации новаторских идей, улучшающих жизнь в городе.

Конкурс был объявлен в марте, и в нем приняли участие 32 города, желающие стать преемниками побеждавших ранее Барселоны и Амстердама. В заключительный тур прошли нынче Берлин, Копенгаген, Хельсинки, Париж, Таллинн, Ницца, Тампере, Тель-Авив, Аархус и Тулуза. В конкурсе могут участвовать города с населением свыше 100 тысяч человек, расположенные в государствах Евросоюза или охваченных исследовательско-инновационной программой Евросоюза «Горизонт 2010». Таллинн участвовал в конкурсе впервые.