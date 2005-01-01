Принца Саудовской Аравии застрелили при аресте

Абдул-Азиз бин Фадх — шестой и младший сын короля Саудовской Аравии Фахда, умершего в 2005 году.

В Саудовской Аравии сообщили о смерти 44-летнего принца Абдулазиза бин Фахда бин Абдулазиза аль-Сауда, который был младшим сыном покойного короля Саудовской Аравии Фахда, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, был застрелен при аресте по подозрению в коррупции. Отмечается, что он оказал сопротивление полицейским, из-за чего тем пришлось применить оружие.

Официальные источники в стране пока не подтвердили гибель королевской особы. Однако, если это произойдёт, Абдул-Азиз ибн Фахд станет вторым погибшим принцем Саудовской Аравии за сутки.

Напомним, прошлой ночью принц Мансур бин Мукрин разбился на вертолёте. Ранее сообщалось, что 10 принцев страны были арестованы по подозрению в коррупции.