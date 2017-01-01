Белый дом: Коммунизм за 100 лет убил 100 млн человек

За последние 100 лет коммунистические режимы во всем мире убили более 100 млн человек. Об этом сказано в обращении Администрации президента США в связи с национальным днем жертв коммунизма.

«За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо больше людей эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем», — сказано в сообщении.

В связи с этим, в Белом доме подтвердили решимость «сиять светом свободы для всех, кто жаждет светлого, свободного будущего».

Напомним, польское правительство намерено возместить ущерб собственникам, чья недвижимость была экспроприирована коммунистической властью страны после Второй мировой войны.