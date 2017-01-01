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Трамп намерен добиться мира за счет силы

Korrespondent.net
Дональд Трамп | Фото: REUTERS/Scanpix

В современном мире те, кто хотят мира, должны быть сильными. И США хотят построить мир с помощью силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в парламенте Южной Кореи, передает CBS.

«США под моим руководством перестраивают свои вооруженные силы и тратят сотни миллиардов долларов на новейшую и лучшую военную технику во всем мире, какая только производится на настоящий момент», – сказал Трамп.

По его словам, режим в КНДР напрасно интерпретировал прежнюю сдержанность США как слабость.

«Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с тем, какими были США в прошлом», – заверил Трамп.

«Не надо недооценивать нас. Не надо испытывать нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, нашу общее процветание и нашу свободу», – обратился он к властям КНДР.

По словам американского президента, «мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием».

«Я хочу мира через силу», – резюмировал Трамп.

Дональд Трамп США
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