Трамп намерен добиться мира за счет силы

«США под моим руководством перестраивают свои вооруженные силы и тратят сотни миллиардов долларов на новейшую и лучшую военную технику во всем мире, какая только производится на настоящий момент», – сказал Трамп.

По его словам, режим в КНДР напрасно интерпретировал прежнюю сдержанность США как слабость.

«Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с тем, какими были США в прошлом», – заверил Трамп.

"I want peace through strength," Trump says as he lists U.S. defense capabilities assisting South Korea's military. https://t.co/momCViKgLY pic.twitter.com/XMTpCAmDBZ— CBS News (@CBSNews) 8 ноября 2017 г.