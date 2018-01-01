Украина ввела санкции против 18 компаний из России

Министерство экономического развития и торговли Украины по запросу СБУ ввело санкции против 18 российских компаний. Соответствующие приказы №1582 и 1583 Минэкономики приняло 30 октября, передает телеканал 24.

Санкции введены в отношении компаний «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности».

Под них попали 18 российских компаний: Лоли-пак экспорт, Снэк-груп, Белгородский хладокомбинат, Торговый дом Донспецстрой, Южтранс, Микас, Стройсервис, Волма – маркетинг, Группа компаний Пенетрон-Россия, Торговый дом Пенетрон-Россия, Пенетрон-экспорт, Волма-ВТР, Завод гидроизоляционных материалов Пенетрон, Торговый дом Аромадон, Торговый дом Старфуд-юг, МК-Метиз, Народный пластик и ИП Мирошникова Ирина Владимировна.

Согласно документам, временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины для фигурантов списка вступит в силу через 40 дней – 9 декабря 2017 года.