Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с лидером США Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится во Вьетнаме 10-11 ноября - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавровл.

«Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести, президент Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте. Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, думаю, вам об этом сообщат», - цитирует министра ТАСС.

Лавров также отметил, что речь между лидерами пойдет обо всех вопросах повестки дня: двусторонние отношения, международные отношения, Сирия, КНДР, Украина.

В начале ноября Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме. «У нас может состояться встреча с Путиным. Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей, он может помочь нам в Сирии и мы должны поговорить об Украине», - сказал он.