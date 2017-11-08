Правительство Саудовской Аравии планирует конфисковать до 800 миллиардов долларов у принцев и чиновников, которые были заподозрены в коррупции - сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Центральный банк королевства уже заморозил счета «представляющих интерес» граждан. В настоящее время арестовано более 60 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов, но это только начало масштабной антикоррупционной кампании, сообщил собеседник издания.

Большая часть активов подозреваемых находится за границей, что осложнит попытки вернуть деньги в страну. Но даже доля этой суммы может поправить финансы Саудовской Аравии, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

У саудовских принцев отберут триллион долларов для поправки финансов королевства

Русский TVNET уже сообщал ранее, что 5 ноября по обвинению в коррупции были задержаны 11 принцев и несколько десятков действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Шестой и младший сын короля Саудовской Аравии Фахда был застрелен при аресте по подозрению в коррупции. Отмечается, что он оказал сопротивление полицейским, из-за чего тем пришлось применить оружие.