В Таллинне водитель автобуса избил пассажира из-за собачки

В понедельник вечером в Таллинне в автобусе номер 42 произошел инцидент, в результате которого водитель автобуса напал на пассажира и бил его руками и ногами. Причина конфликта была в том, что у пассажира с собой был мопс без намордника.

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Таллинна, который вместе с другом вечером 6 ноября сел в автобус номер 42 на остановке «Каубамая». «У друга на руках был маленький мопс, к нам подошел водитель и начал кричать матом, что у собаки должен быть намордник», - рассказывает читатель.

Они возразили водителю, что всегда ездили с собакой на руках и раньше это не становилось проблемой. Водитель продолжал кричать, используя нецензурную лексику. «Мы стали снимать видео, поскольку водитель был неадекватен. Он плюнул в нас. Я спросил, на каком основании он так разговаривает и предложил вызвать полицию. После этого водитель ударил сначала друга в лицо, а потом и меня, - продолжает рассказ читатель. - Люди, которые находились в автобусе, начали кричать на него, чтобы он остановился, вызвали полицию, пытались узнать его имя, но водитель молча сел в кабину и поехал. Хотя люди просили дождаться полицию».

Полиция подтвердила Rus.Postimees, что им известно об этом инциденте. «Но комментировать точные его обстоятельства мы сможем тогда, когда пообщаемся с обеими сторонами этого конфликта и проверим поступившую к нам информацию, - говорит пресс-секретарь Департамента полиции Виктория Корпан. - Пока можем лишь подтвердить, что данный инцидент в автобусе номер 42 действительно имел место быть».

Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) после расследования произошедшего уволило водителя.

«Можем подтвердить, что подобный досадный случай действительно произошел вечером 6 ноября в автобусе номер 42. С водителем автобуса побеседовали и были просмотрены видео с бортовых камер. Водитель вел себя совершенно неправильно и TLT осуждает его поведение. В связи с этим трудовой договор с водителем автобуса прекращен», - сказал пресс-секретарь TLT Урмас Тооминг.

По его словам, с собакой в общественном транспорте можно находиться, если она на поводке и в наморднике. Если речь идет о маленькой собаке, которая находится на коленях пассажира или в соответствующей переноске или сумке, намордник и поводок не обязательно использовать. «Владелец собаки в любом случае должен гарантировать безопасность других пассажиров», - говорит Тооминг.