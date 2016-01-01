Год после выборов: исполнил ли Трамп хотя бы одно предвыборное обещание

8 ноября 2016 года граждане США направились к избирательным урнам, чтобы выбрать своего нового президента. Для многих победа эксцентричного миллиардера и звезды реалити-шоу Дональда Трампа оказалась настоящим сюрпризам. Портал «The Independent» вспомнил громкие обещания данные Трампом во время своей предвыборной кампании, и оценил, на сколько далеко продвинулось их исполнение спустя год после выборов.

Вывести Клинтон «на чистую воду»

Главным противником Трампа в гонке за пост президента США, как известно, была Хилари Клинтон. Помимо того, что сам Трамп не раз называл ее «коварная Хилари», в своих заявлениях он неоднократно упоминал о ее частном почтовом сервере, который Клинтон использовала будучи государственным секретарем. Президент также жаловался на решение бывшего директора ФБР Джеймса Коми приостановить расследование. Управление пришло к выводу, что частный сервер Клинтона не хранит никакой секретной информации.

Позже Трамп обвинил Клинтон в ее участии в сделке 2010 года, когда компания Uranium One перешла под контроль «Росатома». Он считает, что находясь на посту госсекретаря, Хиллари Клинтон должна была воспрепятствовать передаче компании.

Не смотря на то, что Трамп постоянно обвиняет Клинтон во всевозможных нарушениях, не одно из его заявлений так и не получило официального подтверждения.

Выйти из Парижского соглашения о климате

Это обещание Трамп выполнил. Он заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, а это поможет американской промышленности. В качестве примера он привел Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать. По словам Трампа, Зеленый климатический фонд ООН (GCF), будет стоить Соединенным Штатам миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают. Стоит добавить, что Дональд Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление.

Запретить въезд мусульманам

Во время предвыборной кампании Трамп рассказывал сторонникам об идее, «полностью и категорично запретить мусульманам въезжать в США». Спустя неделю после вступления в должность, Трамп пытался свое обещание выполнить, запретив въезд гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан). Однако это решение привело к хаосу в аэропортах и протестам. Федеральный суд Гавайских островов и Калифорнии заблокировал запрет, назвав его неконституционным и дискриминационным.

Позже была создана новая версия законопроекта, из списка «запрещенных» стран исключили Ирак. Но и на этот раз были получены возражения со стороны судов. В третьей версии закона к списку были добавлены Северная Корея, Венесуэла и Чад, и исключен Судан. Это обещание Трамп пока еще не выполнил.

Заставить Мексику оплатить строительство пограничной зоны

Вероятно, самым громким заявление президента США было обещание возвести стену на границе с Мексикой. Более того, все расходы, якобы должна была взять на себя вторая сторона. Когда пришло время составлять федеральный план бюджета, администрация Трампа включила в него затраты на возведение прототипа стены, а это означает, что США уже тратит деньги на пограничную постройку. По подсчетам, общая стоимость стены может достигнуть 25 миллиардов долларов (21,5 миллиардов евро).

Бывший президент Мексики Висенте Фокс в интервью CNN дал совет нынешнему руководителю страны: «Можешь попомнить мои слова - мы никогда не будем платить за эту проклятую стену».

Отменить и заменить «Obamacare»

Отменить предлагаемое законодательство в области здравоохранения экс-президента США Барака Обамы («Obamacare»), предлагал не только Трамп, но и многие другие кандидаты, участвовавшие в предвыборной гонке. Однако с введением новой реформы все оказалось не так просто, и в июле сенат США учредил исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ «Obamacare». Трамп отметил, что новые меры «не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов». Пока, данное обещание Трампа не было выполнено.

Изменить ядерную сделку с Ираном

Во времена президентства Обамы, Иран согласился сократить свою ядерную программу, если будут смягчены государственные санкции. «Если я выиграю, тогда это будет совершенно другое соглашение », - сказал Трамп во время предвыборной кампании.

Не смотря на то, что он полностью не отказался от соглашения, в октябре оно так и не было обновлено. Конгресс США потребовал регулярной оценки ситуации по Ирану и того факта, что смягчение санкции не поставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов. По словам самого Трампа, его администрация принялась предотвращать «многочисленные недостатки соглашения». Можно предположить, что по крайней мере часть этого предвыборного обещания выполнена.

Улучшить экономическую ситуацию

Опираясь на последние данные, дела у экономики США сейчас идут хорошо. Однако это можно считать заслугой предыдущего президента Обамы. Хотя обещания Трампа и его команды реформировать налоги предприятиям и инвесторам может казаться заманчивыми, зарплаты рабочим так и не были увеличены, особенно в тех штатах, где больше всех голосовали за Трампа, указывает «The Independent». Необходимы новые налоговые реформы, чтобы оценить влияние Трампы на экономику США.