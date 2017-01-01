Инфляция в Венесуэле превысила 800%

Цены в Венесуэле, переживающей острый социально-экономический кризис, растут в геометрической прогрессии. Об этом сообщил у себя в Twitter депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

«Накопленная инфляция к октябрю 2017 года достигла 825%. В октябре инфляция составила 45,5%, это самый высокий уровень в истории нашей страны, он обозначает начало гиперинфляции», - написал Альварадо.

La inflación acumulada a octubre de 2017 es 825%. Siendo conservadores la inflación no baja de 1400% para fin de año! Catastrófico! pic.twitter.com/fXfKq0lTz0— Angel Alvarado (@AngelAlvaradoR) 7 ноября 2017 г.

Напомним, в МВФ ожидают, что в 2018 году инфляция в Венесуэле превысит 2300%.