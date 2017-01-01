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Инфляция в Венесуэле превысила 800%

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Цены в Венесуэле, переживающей острый социально-экономический кризис, растут в геометрической прогрессии. Об этом сообщил у себя в Twitter депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

«Накопленная инфляция к октябрю 2017 года достигла 825%. В октябре инфляция составила 45,5%, это самый высокий уровень в истории нашей страны, он обозначает начало гиперинфляции», - написал Альварадо.

Напомним, в МВФ ожидают, что в 2018 году инфляция в Венесуэле превысит 2300%.

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