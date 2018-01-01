В загсах Германии добавят «третий пол»

Законодательные нормы о введении дополнительной графы для указания третьего пола должны быть созданы до конца 2018 года. Министр по делам семьи, женщин и молодежи одобрила решение Федерального конституционного суда.

В записях актов гражданского состояния (загс в Германии должна быть создана возможность для указания иного варианта, кроме женского или мужского пола. Такое решение принял Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, сообщается на его сайте в среду, 8 ноября. Отсутствие третьего варианта указывает на несоответствие действующих норм загс конституционным требованиям, указывается в документе.

Суд пришел к выводу, что личные права человека защищают в том числе и половую идентичность тех, кто не может отнести себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Кроме того, действующие нормы загс нарушают запрет дискриминации, закрепленный третьим параграфом статьи 3 Основного закона ФРГ. Речь в законе идет о дискриминации по половому и языковому признаку, происхождению, расовой принадлежности, религиозным или политическим убеждениям.

Федеральный конституционный суд обязует закрепить решение законодательно до 31 декабря 2018 года. Предлагается, в частности, или в целом отказаться от графы пола, или создать возможность для выбора «дополнительного точного определения пола, который не является ни мужским, ни женским».

Одобрение в правительстве

Решение суда в Карлсруэ стало ответом на жалобу частного лица, которое ранее в нескольких инстанциях безуспешно пыталось внести исправления в запись о своем рождении - в графе пола вместо зачеркнутого «женский» вписать «разный». Согласно специальной медицинской экспертизе, подавший жалобу человек не является ни мужчиной, ни женщиной, отмечает информагентство AFP.

Министр по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи Катарина Барлей (Katarina Barley) одобрила решение суда. По ее словам, действующие правила в отношении указания пола в загс «нарушают основополагающие права людей ни мужского и ни женского пола, если графа пола в их случае остается незаполненной». Барлей отметила, что это обстоятельство нарушает запрет дискриминации, и выступила за начало «масштабной правовой реформы для людей с транс- или межполовой принадлежностью в соответствии с предписаниями Совета Европы».