Испания нашла решение каталонской проблемы

Испания рассматривает возможность легализации референдумов о независимости. Таким образом власти страны надеются справиться с проблемами вроде тех, что вызывает Каталония, сообщил министр иностранных дел страны Альфонсо Дастис. Его слова передает BBC News.

Он уточнил, что в королевстве может быть проведен референдум по этому вопросу. «Мы создали парламентский комитет, чтобы исследовать возможность внесения в конституцию положений, учитывающих чаяния некоторых каталонцев. Но решение должны принимать все испанцы», — пояснил министр.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования.

Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент и ввело в мятежном регионе прямое управление. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.