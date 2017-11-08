Испания аннулировала декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября. Об этом сообщает El Pais.

Суд также решил принудительно взыскать штрафы в размере 12 тыс. евро в день, наложенные на членов избирательной комиссии Жозе Марию Жове и Розу Марию Видаль.

El Constitucional anula la declaración de independencia y la ley de ruptura

Также суд сообщил прокуратуре, что спикер каталонской палаты Карме Форкадель и члены парламента Анна Симо и Хосе Мария Эспехо продолжают не соблюдать решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент не признает независимость Каталонии.

Как сообщалось, 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона. В ответ на это сенат Испании на экстренном заседании отобрал автономию у Каталонии. Испанский премьер Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.