В Верховную Раду Украины внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией

Депутаты Верховной Рады Украины внесли к законопроекту об обеспечении суверенитета над Донбассом поправку, которая предусматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук. Инициаторами поправки стали члены депутатской группы «Укроп».