В Верховную Раду Украины внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией

Депутаты Верховной Рады Украины внесли к законопроекту об обеспечении суверенитета над Донбассом поправку, которая предусматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук. Инициаторами поправки стали члены депутатской группы «Укроп».
В соответствии с поправкой правительству Украины предлагается в течение трех месяцев рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.
- О возможном внесении поправки, касающейся разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, ранее сообщила газета «Коммерсант». По ее данным, такое решение готовы поддержать большинство депутатов Верховной Рады.
- «Коммерсант» писал, что поправку предложил депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник. Депутат заявил, что не вносил поправку, но собирается «обратить внимание» на ее необходимость.
- Законопроект об обеспечении суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей был внесен в Верховную Раду Украины в начале октября. Подконтрольные сепаратистам территории признаны в нем «временно оккупированными». Законопроект был принят в первом чтении.