Еврокомиссия заявила о бессмысленности второго «Северного потока»

Европейская комиссия (ЕК) заявила об отсутствии необходимости для строительства газопровода «Северный поток - 2». В Брюсселе намерены распространить действие Третьего энергопакета на морской газопровод, на который на данный момент не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС.

Как говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, сокращение внутреннего производства и потребления топлива приведет к тому, что импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным.

По мнению европейских чиновников, имеющаяся инфраструктура по импорту газа и рост конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа делает бессмысленным строительство «Северного потока - 2».

В среду, 8 ноября, Еврокомиссия согласовала поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые должны распространить ключевые принципы энергетического законодательства ЕС на все газопроводы, связанные с третьими странами.

Так как «Северный поток - 2» должен пройти по морю, на него в настоящее время не распространяется действие правил внутреннего рынка ЕС и Третьего энергопакета. Попытки Еврокомиссии изменить сложившуюся ситуацию должны согласовать Совет ЕС и Европарламент.

Согласно предложению Еврокомиссии, все магистральные газопроводы на территории Евросоюза должны быть приведены в соответствие с правилами объединения. При этом в отдельных случаях будут возможны отступления от директивы, если они «не наносят ущерба конкуренции».

«Цель этих поправок заключается в том, чтобы дополнить существующую газовую директиву и уточнить, что основные принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) будут применяться ко всем газопроводам в третьи страны и из них до границы юрисдикции Евросоюза», - говорится в коммюнике.

Поправки также предусматривают изменения, по которым нормы Третьего энергопакета распространятся на «Северный поток - 2». Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду, что в случае принятия поправок Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия получит мандат на переговоры с Россией о статусе нового газопровода.

Официальный представитель «дочки» «Газпрома», реализующей «Северный поток -2 », - компании Nord Stream 2 AG - Себастьян Сасс заявил, что Еврокомиссия ускоряет процесс принятия поправок в энергетическое законодательство. Это, по его словам, может нанести ущерб инвестициям в инфраструктуру региона, передает РИА «Новости».

В октябре стало известно о том, что

проект строительства газопровода «Северный поток - 2» может полностью попасть под регулирование европейского энергетического законодательства.

Тогда же сообщалось, что Дания готовится запретить использовать свои территориальные воды в интересах других государств.

Территориальные воды стран - участниц ЕС - Дании и Германии, через которые пройдет труба, являются «внутренней частью территории Евросоюза». Об этом говорилось в заключении МИД Польши.

Прецедентное право ЕС дает Еврокомиссии основания для экстерриториального распространения норм европейского энергетического законодательства на весь газопровод целиком, включая его российские подводный и даже наземный участки, говорится в документе польского внешнеполитического ведомства.