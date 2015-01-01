Гражданка Латвии утопила в Нью-Йорке своего жениха в Гудзоне

Гражданку Латвии Анджелику Грасвалде, обвиняемую в том, что она утопила в реке Гудзон своего жениха, в среду суд Нью-Йорка приговорил к тюремному заключению.

Окружной суд вынес приговор, предусматривающий для 37-летней Анджелики Грасвалде тюремное заключение от 16 месяцев (минимум) до четырех лет, - сообщает LETA.

В июле Грасвалде признала свою вину по обвинению в убийстве в результате преступной халатности. Она признала, что 19 апреля 2015 года стала причастной к смерти своего жениха Винсента Виафоре. Грасвалде вытащила пробку из надувного каяка жениха, сознавая, что у него нет ни спасательного жилета, ни термоодежды, а воды Гудзона опасные и холодные.

Пара посещала остров на реке Гудзон, на котором находится Баннерманский замок

Грасвалде была задержана 30 апреля 2015 года, тело ее 46-летнего жениха было найдено только спустя месяц. Как пояснили прокуроры, пробка от каяка Виафоре была найдена позже в автомобиле, на котором ездила Грасвалде.

Должностные лица уверены,

что все дело было в страховом полисе на сумму 250 000 долларов (215 703 евро).

Адвокат Грасвалде Ричард Портале считает, что принимая во внимание время, которое его клиентка уже провела в заключении, она, скорее всего, уже в декабре будет выпущена на свободу.

После освобождения Грасвалде грозит депортация из США.

В своем сообщении для прессы, которое после оглашения приговора зачитал ее адвокат, Грасвалде утверждает, что любила своего жениха и грустит о нем, а также выразила уверенность, что судебный процесс был «нечестным и необъективным».