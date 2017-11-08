Собчак поддерживает антироссийские санкции США (видео)

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила в интервью телеканалу CNN, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым − украинский», − отметила она.

Видео интервью смотрите здесь

При этом, по словам Собчак, США должны разделять власти России и обычных граждан.

«Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против России − ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», − подчеркнула она.

Напомним, ранее Собчак уже называла Крым украинской территорией, а также предложила провести на полуострове новый референдум.