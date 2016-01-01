Конгресс США выделил деньги на новую ракету в ответ на «нарушение РФ договора РСМД»

Конгресс США согласовал выделение денег на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на «нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект оборонного бюджета на 2018 год.

Изучив документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, агентство пришло к выводу, что бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов «на меры в ответ на нарушение Россией договора РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете».

«Таким образом, законодатели разрешают, но не обязывают Пентагон разрабатывать такую ракету, что само по себе не является нарушением соглашения по РСМД», - говорится в сообщении РИА «Новости».

История договора РСМД

Договор 1987 года запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

Москва и Вашингтон начали обмениваться обвинениями по поводу несоблюдения договора на фоне украинского кризиса. США заявляет, что Москва нарушила обязательства не производить ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров и пусковые установки этих ракет. В свою очередь, Россия настаивает на том, что Вашингтон нарушает договор, применяя ударные беспилотники и устанавливая противоракеты в Восточной Европе.

В конце марта 2016 года на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне президент США Барак Обама вновь заявил о нарушениях со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

У России тоже не исчезают претензии к США. В 2015 году глава МИД РФ Сергей Лавров говорил: «В рамках создания глобальной ПРО Вашингтон развернул широкомасштабную программу создания ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными или близкими к запрещенным ДРСМД наземным баллистическим ракетам».

Он предлагал «переподтвердить» международные договоры, обвинив НАТО и США в подрыве международных конструкций безопасности, в частности в Европе. В мае 2016 года, после того как Обама указал на нарушения договора Россией, в МИД РФ повторили, что развертывание системы ПРО США в Европе угрожает безопасности и нарушает договор по ракетам средней и малой дальности.