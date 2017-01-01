В Колумбии изъята рекордная партия кокаина на 360 млн долларов

Колумбийские полицейские и военные конфисковали самую большую партию кокаина за всю историю страны. Всего было изъято больше 12 тонн чистого кокаина, который должен был попасть на международный рынок, сказал в среду министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас. По его словам, стоимость перехваченной партии оценивается в 360 миллионов долларов.

Крупный успех в борьбе с наркомафией был достигнут в ходе спецоперации «Агамемнон-2», пишет El Heraldo. А найденные наркотики принадлежали наркокартелю «Клан дель Гольфо» («Клан Залива»), который считается самой крупной преступной группировкой Колумбии. Наркокартель действует в регионе Ураба департамента Антиокия (недалеко от границы с Панамой), сообщает ТАСС.

Histórico: caen más de 12 toneladas de cocaína del Clan del Golfo

«Никогда до этого с тех пор, как мы начали бороться с наркотрафиком более 40 лет назад, нам не удавалось конфисковать такое количество (кокаина)», - заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос. Глава государства также отметил, что успех был достигнут благодаря сотрудничеству с зарубежными правоохранительными органами, которые поделились оперативными данными.

Найденный кокаин хранился в подвальных помещениях на четырех фермах в Антиокии, жители которой занимаются выращиванием бананов. Также в ходе операции «Агамемнон», которая длилась три дня, были арестованы четверо подозреваемых. В рейдах на фермах были задействованы 400 силовиков.

По мнению министра Вильегаса, после конфискации рекордной партии кокаина силовикам необходимо найти и задержать главаря «Клана дель Гольфо» Дэйро Антонио Усуги Давида по кличке Отониэль. За информацию, которая приведет к аресту или гибели наркобарона,

власти США обещают выплатить 5 миллионов долларов,

передает Reuters.

5 сентября 2017 года стало известно, что этот наркобарон обратился к властям страны с просьбой рассмотреть возможность его сдачи. На это чиновники ответили, что не намерены заключать в связи с этим какие-либо соглашения и предоставлять членам наркомафии гарантии.

Отметим, что год назад президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос провел успешные переговоры с главой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК, или FARC) Родриго Лондоньо Эчеверри, более известным как Тимолеон Хименес или Тимошенко. В итоге стороны подписали в Картахене историческое соглашение о завершении конфликта и создании прочного и устойчивого мира.

Договоренность предусматривала, в частности, амнистию для повстанцев (кроме совершивших тяжкие военные преступления), интеграцию экс-боевиков в общество, земельную реформу и создание специальных судов для расследования преступлений, совершенных за годы войны.

Противостояние колумбийских властей и левых экстремистов из FARC, промышлявших наркоторговлей, продолжалось более 50 лет.

Жертвами конфликта стали около 220 тысяч человек. Примерно семь миллионов человек потеряли крышу над головой.

Именно после того, как члены FARC сложили оружие, праворадикальная группировка «Клан дель Гольфо» стала представлять главную опасность. Ее руководству в 2016 году тоже были предложены переговоры, но мафиози отказались.

В «Клане дель Гольфо» насчитывается 1,5 тысячи членов. Они промышляют не только наркоторговлей, но и незаконной добычей полезных ископаемых.

Власти Колумбии опасаются, что вакуум, образовавшийся после разоружения FARC, будет заполнен другими преступными группировками, которые смогут распространить свое влияние на территории, контролируемые прежде мятежными коммунистами. Чтобы не допустить этого, Хуан Мануэль Сантос, срок президентства которого заканчивается в 2018 году, обещал отрядить 80 тысяч военных и полицейских на борьбу с наркомафией.

Колумбия остается одним из ведущих в мире производителей кокаина с ежегодным объемом в 910 тонн, полагают эксперты США из Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Большую часть этих наркотиков удается утаить от силовиков. В 2017 году властям Колумбии удалось конфисковать 362 тонны кокаина.



