При пожаре в здании Службы внешней разведки в Москве погибли трое

В результате пожара, произошедшего 8 ноября на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) в Москве, погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Официальные представители СВР и МЧС сообщения о погибших пока не прокомментировали. По его словам, общая площадь пожара в коллекторе составила одну тысячу квадратных метров.

Как сообщалось, пожар на территории штаб-квартиры СВР, расположенной в районе 38-го километра МКАД, произошел вечером 8 ноября. Сообщалось, что очаг возгорания находился в подземном тоннеле, где проложены кабели. СВР подтвердила сообщение о пожаре, но не стала раскрывать никаких деталей произошедшего.