В переходе у ж/д вокзала в Таллине людям открылась ужасающая картина

Читатель Postimees прислал в редакцию фотографии, сделанные сегодня утром в подземном пешеходном переходе рядом с Балтийским вокзалом, пишет Tallinncity.

Контур трупа, цветы, горящие свечи, красная жидкость, напоминающая кровь, разлитая по земле — именно такая картина открылась оказавшимся утром в подземном переходе у Балтийского вокзала. Также кто-то прикрепил на стене бумажку с изображением некоего мужчины и подписал: «Вы видели этого человека? Если видели — бегите ради спасения своей жизни!».

FOTO: фото читателя

Кто этот загадочный Боб — неизвестно. Как и то, что вообще произошло на этом месте.

FOTO: фото читателя