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В переходе у ж/д вокзала в Таллине людям открылась ужасающая картина

rus.postimees.ee
Балтийский вокзал в Таллине | Фото: postimees.ee

Читатель Postimees прислал в редакцию фотографии, сделанные сегодня утром в подземном пешеходном переходе рядом с Балтийским вокзалом, пишет Tallinncity.

Контур трупа, цветы, горящие свечи, красная жидкость, напоминающая кровь, разлитая по земле — именно такая картина открылась оказавшимся утром в подземном переходе у Балтийского вокзала. Также кто-то прикрепил на стене бумажку с изображением некоего мужчины и подписал: «Вы видели этого человека? Если видели — бегите ради спасения своей жизни!».

FOTO: фото читателя

Кто этот загадочный Боб — неизвестно. Как и то, что вообще произошло на этом месте.

FOTO: фото читателя
FOTO: фото читателя
Эстония
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