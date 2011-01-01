ООН предупредила об угрозе страшнейшего голода в Йемене

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о возможных страшных последствиях блокады, введенной в отношении Йемена коалицией под руководством Саудовской Аравии. Ее жертвами могут стать миллионы людей.

Действия коалиции усугубят и без того «катастрофическую» гуманитарную ситуацию в Йемене. Под угрозой голода окажутся миллионы человек. Кроме того, блокада вызовет массовую эпидемию холеры, заявил в среду заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera).

Лоукок посетил Йемен в конце октября. 6 ноября он представил в ООН свой отчет. «Я сказал Совету, что, если эти меры (блокада) не будут отменены ... в Йемене будет голод», - сказал он.

Представитель ООН добавил, что «это будет не такой голод, который мы видели в Южном Судане в начале этого года, когда пострадали десятки тысяч людей», и не такой, который стоил жизни 250 тысячам человек в Сомали в 2011 году. «Это будет самый страшный голод, который мир видел за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек», - заявил докладчик.

Блокада Йемена была введена в понедельник, 6 ноября.

Командование арабской коалиции заявило, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами-хуситами. Решение о введении блокады коалиция объяснила необходимостью предотвратить поставки повстанцам оружия, сообщало агентство SPA.

Из-за блокады гуманитарные учреждения были вынуждены приостановить все поставки помощи в Йемен. По данным ООН, блокада уже сказалась на повседневной жизни йеменцев. В некоторых районах за одну ночь цена на топливо выросла на 60%, а стоимость газа, используемого для готовки, - на 100%. У бензозаправок выстроились огромные очереди автомобилей, сообщал сайт ООН со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН призвали немедленно снять блокаду Йемена и способствовать доставке в страну продуктов питания, топлива и лекарств. В среду, 9 ноября, коалиция заявила о снятии запрета на работу крупнейшего йеменского порта Аден.