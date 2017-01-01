Более 500 россиянок задержаны в Ираке по подозрению в связях с ИГ

После того, как от боевиков «Исламского государства» были освобождены Мосул и Таль-Афар, стало известно о сотнях женщин, задержанных правоохранительными органами Ирака по подозрению в причастности к терроризму.

Силы безопасности Ирака задержали несколько сотен россиянок и азербайджанок, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в своем микроблоге Twitter сообщила 8 ноября депутат иракского парламента Виян Дахил.

«512 россиянок и 200 азербайджанок были в качестве членов ИГ задержаны и заключены под стражу иракскими силовиками», - написала парламентарий.

Подтверждения этой информации из официальных источников нет.

Ранее в 2017 году от ИГ были освобождены иракские города Мосул и Таль-Афар, считавшиеся оплотами боевиков. После этого в СМИ появилась информация о большом количестве женщин, задержанных правоохранительными органами Ирака по подозрению в терроризме. Общее число задержанных женского пола оценивалось примерно в 1500 человек.