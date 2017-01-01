Adidas закроет в России сотни магазинов

Компания Adidas AG планирует к концу 2017 года закрыть в России примерно 200 магазинов из-за сложных рыночных условий, передает Прайм.

Как отмечается, ранее компания намеревалась закрыть в России около 160 магазинов, но из-за плохих продаж планы пересмотрели.

«Продажи Adidas в России в 3-м квартале упали примерно на 11% - до 173 млн евро, или на 17% при неизменных курсах валют. Снижение отражает пессимистичное настроение российских потребителей и закрытие магазинов, произошедшее в ходе отчетного квартала», – пишет издание.

Напомним, Adidas AG, которая является вторым по величине производителем спортивных товаров в мире, нарастила чистую прибыль в третьем квартале на 36%.