Испания оставила за решеткой каталонских министров

Испания решила оставить под стражей восьмерых бывших министров из каталонского правительства. Об этом сообщает La Vanguardia.

Судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела отказалась удовлетворять ходатайство экс-членов правительства Пучдемона об изменении меры пресечения, оставив в силе решение о содержании их под стражей без возможности выхода на свободу под залог.

Суд считает, что оснований для изменения меры пресечения бывшим каталонским министрам нет. Также предполагается, что, выйдя из тюрьмы, они могут покинуть страну вслед за экс-главой правительства Карлесом Пучдемоном.

Напомним, бельгийский суд освободил на поруки экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства.

Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии.