Сочинец Лев Левченко направил в Пресненский суд Москвы иск к авиакомпании с требованием возместить ему моральный вред в сумме 1 млн рублей без одной копейки. По утверждению пассажира, он не смог выспаться из-за того, что упаковка, в которой на борту лайнера подавали еду, шуршала слишком громко, пишет «Моя Планета».

Однако позже Левченко решил отозвать иск. «Мне позвонила представительница какого-то отдела по работе с клиентами «Аэрофлота». Сообщила о рассмотрении моего случая по иску, пообещали решить данный вопрос, мои пожелания услышаны руководством», — рассказал пассажир, назвав разговор с представителем компании «приятным и убедительным».

Пассажир подал на авиакомпанию в суд из-за шуршащей упаковки для еды