Джонсон: Нужно усилить давление на РФ

Мировое сообщество должно усилить давление на Россию из-за агрессии в отношении Украины. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в эфире канала FoxNews.

«Проблема Украины очень сложная. Мы не должны сдаваться в вопросе Крыма - суверенной территории европейской нации, который был взят Россией. Нам нужно стоять на своих принципах. Нам нужно сохранять давление на Россию по этому вопросу», - заявил Джонсон.

Глава британского внешнеполитического ведомства также призвал усилить поиски решения для завершения конфликта на Донбассе.

Напомним, с начала года СММ ОБСЕ подтвердила 327 случаев ранениягражданского населения. Общее количество жертв среди мирного населения составляет 398 человек.