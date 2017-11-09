Собчак уточнила, какие санкции США поддерживает

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что не поддерживает общероссийские санкции США, а только те, что направлены на окружение Владимира Путина. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
«Я благодарна за внимание к моей избирательной кампании в целом и к интервью CNN, которое я дала вчера поздно вечером. И все же после того как все поголовно сообщили о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, я вынуждена попросить вас пересмотреть это интервью», — написала Собчак, сопроводив пост видеофрагментом интервью.
Она подчеркнула, что поддерживает санкции против окружения президента России Владимира Путина.
«Совсем другое — когда, например, студенты не могут получить американскую визу. И вообще, почему простые россияне должны отвечать за действия человека, которого они не поддерживают и который не позволяет честным выборам состояться?», — задалась вопросом Собчак.
Я благодарна РИА Новости и другим коллегам за внимание к моей избирательной кампании в целом и к интервью CNN, которое я дала вчера поздно вечером. Я с пониманием отношусь к желанию вынести в заголовок самую яркую, пусть даже и переиначенную цитату, вырванную из контекста. Кто из нас так не делал? И все же, после того, как все поголовно сообщили о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, я вынуждена попросить вас пересмотреть это интервью. Специально для плохо понимающих по-английски мы сделали русские субтитры. Обращаясь к американской аудитории, я сказала дословно следующее: «Имейте в виду, что Путин — не Россия. Россия большая, и многие не поддерживают его политику. Одно дело, когда наказываются олигархи из окружения Путина. И эти санкции — правильная вещь, я их поддерживаю. Совсем другое — когда, например, студенты не могут получить американскую визу. И вообще почему простые россияне должны отвечать за действия человека, которого они не поддерживают и который не позволяет честным выборам состояться?» Я готова еще и еще раз повторить это в любом месте. И для любой аудитории. Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. И я не вижу ничего плохого в том, что в Америку например запрещают въезд очередному коррупционеру или вору, который тут на канале «Россия» публично унижает американцев, а на следующий день летит на свою виллу в Майами. Но я против того, чтоб от этих санкций страдали миллионы простых россиян, которые сейчас не могут получить американскую визу, не могут встретиться с родней, которые страдают от отсутствия нормальных лекарств. Я против коллективной вины. Вина лежит не на русском народе, а на маленькой группе лиц. Им и отвечать! https://sobchakprotivvseh.ru/blog/26
Напомним, телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила в интервью телеканалу CNN, чтоподдерживает антироссийские санкции со стороны США.