Bloomberg: бизнесмены в спешке выводят деньги из Саудовской Аравии

На фоне объявленной в Саудовской Аравии масштабной кампании по борьбе с коррупцией богатейшие люди страны в срочном порядке ищут способы вывести и распродать свои активы в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть информированных источников.

Как стало известно журналистам, саудовские миллионеры и миллиардеры уже активно ведут переговоры с банками, управляющими компаниями, финансовыми консультантами и инвестиционными группами, чтобы перевести активы в наличные деньги или ликвидное имущество за границей.

При этом, по информации агентства, бизнесмены избавляются от активов не только в Саудовской Аравии, но и в соседних государствах из-за опасений, что они могут быть заморожены. Кроме того, состоятельные люди не исключают, что в рамках кампании против коррупции последуют новые аресты.

По неофициальным данным, накануне, 8 ноября, Центробанк Саудовской Аравии выдал распоряжение банкам заморозить счета десятков частных лиц, среди которых есть как задержанные, так и те, кто еще не был взят под арест.

В ближайшее время, вероятно, будут заморожены активы на общую сумму около 33 миллиардов долларов, отмечает агентство.

На днях газета The Wall Street Journal сообщила о том, что власти Саудовской Аравии собираются конфисковать активы и средства на общую сумму до 800 миллиардов долларов в рамках кампании по борьбе с коррупцией.

По данным газеты, ранее были задержаны более 60 человек, в том числе принцы, чиновники и другие влиятельные саудовцы. Задержанных обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате госсредств и вымогательстве денег у чиновников.

Конфискованные у коррупционеров активы станут собственностью государства. Таким образом саудовские власти намерены выручить до 3 трлн риалов (около 800 млрд долларов).

По сведениям WSJ, значительная часть этих средств находится за границей, что осложнит попытки вернуть их.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда постановил задержать 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей по обвинению в коррупции. Новый орган был сформирован по указу саудовского монарха Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.