Три американца оказались богаче половины населения США

Совокупное состояние трех богатейших американцев — основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование американского Institute for Policy Studies.

Как свидетельствует рейтинг журнала Forbes, общее состояние этих бизнесменов составляет 250 миллиардов долларов. В свою очередь состояние 25 богатейших людей США можно оценить в 1 триллион долларов.

Примечательно, что все 25 бизнесменов из верхних строчек рейтинга Forbes — белые.

Исследование Institute for Policy Studies