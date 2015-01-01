Захарченко за день «получал» вдвое больше, чем мог честно заработать за 15 лет службы

Генеральная прокуратура РФ утверждает, что совокупный доход обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко за 15 лет госслужбы составил 12 млн рублей, при этом за один рабочий день он мог «заработать» в два раза больше.

Согласно утверждениям Генпрокуратуры РФ, общий доход обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко за 15 лет госслужбы составил 12 млн рублей (около 173 470 евро), сообщает Интерфакс.

«В ходе надзорной деятельности Генеральной прокуратурой было установлено, что совокупный доход Захарченко за период государственной службы с 2001 по 2016 год составил 12 млн рублей», - заявил прокурор в Никулинском суде Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко и его близких.

По словам прокурора легальный доход полковника не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц и которые, как считает Генпрокуратура, приобретались на средства Захарченко, полученные из незаконных источников.

«Генеральная прокуратура утверждает, что рассматриваемое имущество Захарченко фиктивно оформлял на своих близких и доверенных лиц для легализации своей деятельности перед лицом государства и общества», - заявил прокурор.

В свою очередь мать и сестра Захарченко заявили, что найденные у них миллионы им подкинули.

Как сообщалось, при обыске у сестры полковника в квартире на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены более $124 млн, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов, а в квартире у матери - около 19,5 млн рублей, 600 тыс. евро и $20 тыс.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД инкриминируется четыре эпизода получения взяток, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.