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Франция: страны Европы накрыло радиоактивное облако из России

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В конце сентября над странами Европы прошло радиоактивное облако, сформировавшееся в результате выброса радионуклидов.

В заявлении Французского института ядерной безопасности сказано, что облако могло сформироваться над территорией России или Казахстана. В институте полагают, что наиболее вероятная зона находится южнее Уральских гор, между Уралом и рекой Волга, сообщает Reuters.

Однако ученые исключили авария на ядерном реакторе. По их словам, вероятно, инцидент произошел в центре радиоактивной медицины или в месте хранения ядерного топлива.

Радиация не оказала влияния на жителей Европы.

Франция: Радиоактивное облако могло сформироваться над Россией

Россия
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