В Rimi обнаружены пельмени с сальмонеллой

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии обнаружил в ходе выборочной проверки в пачке пельменей «Пельмени Rimi со свининой и говядиной 400 граммов», производителем которых является фирма из Латвии Dabas Produkt SIA, сальмонеллу.

«Достойно сожаления, что пельмени, зараженные сальмонеллой, попали на прилавки Rimi», - сказала руководитель связей с общественностью эстонской сети Rimi Катрин Батс, сообщает портал Tarbija24.

«В данный момент мы приостановили продажи пельменей фирмы Dabas Produkti SIA. Мы просим покупателей вернуть все купленные пельмени со свининой и говядиной этой фирмы, мы вернем за них деньги», - отметила она.

По словам Батс, Dabas Produkti проанализировал партию пельменей в Латвии и сальмонеллы в них не обнаружил: «Мы продолжаем расследование, чтобы выяснить, каким образом бактерии попали в пельмени, продаваемые в Эстонии».